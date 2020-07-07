Путин подчеркнул важность работы почты в сложных условиях

https://static.news.ru/photo/2f330d6c-c05e-11ea-b0f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой «Почты России» Максимом Акимовым. Во время беседы российский лидер заявил о важности работы почты.

По словам Путина, она должна работать в любых условиях, в том числе во время пандемии и войны.

Почта, безусловно, относится к системообразующим отраслям: она работает, должна работать всегда, не только во времена эпидемии, но и даже в условиях военного времени, — цитирует президента РИА Новости.

Также он поинтересовался у руководителя отделения, как организована работа на данный момент.

В марте 2020 года «Почта России» приостановила сообщение с 15 странами из-за пандемии коронавируса. Это была временная мера. Ограничения коснулись Монголии, Кувейта, Ливии, Перу, Молдавии, Шри-Ланки, Туниса, Каймановых Островов и ряда других государств.

Как информировал NEWS.ru, из-за эпидемии стоимость доставки оператора была снижена, а клиентам начали доставлять посылки на дом.