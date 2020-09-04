Путин поблагодарил жителей Москвы за вклад в борьбу с пандемией

https://static.news.ru/photo/acde2a84-ef67-11ea-bd29-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, поздравляя 5 сентября москвичей с Днём города, выразил жителям столицы благодарность за вклад в борьбу с пандемией коронавирусной инфекцией нового типа.

Он отметил, что в это непростое время в городе работали свыше 60 тысяч врачей и других сотрудников медицинских учреждений. Каждый из них, как сказал президент, трудился на «медицинском фронте» самоотверженно.

По словам Путина, так всё и было и не могло быть иначе, когда речь идёт о жизни и здоровье людей. Глава государства, обращаясь к москвичам, подчеркнул, что все они стали главными в этом сложном и наполненном смыслом сражении за жизнь.

Кроме того, Путин выразил благодарность волонтёрам за «смелость, солидарность и за чуткие сердца». Он сообщил, что в период самоизоляции на фоне пандемии в эту деятельность включились в Москве более 22 тысяч человек. И всё это были люди разного возраста, социального статуса и различных профессий.

Среди тех кто доставлял продукты и лекарства пожилым людям, можно было встретить и достаточно известных людей: актёров, музыкантов. Никто не брезговал этой работой. Наоборот, вот что меня радовало, вы знаете, мне было приятно смотреть, гордились этим и по праву, — приводит слова Путина РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, москвичи относятся с пониманием ко Дню города, который из-за пандемии коронавируса проходит без массовых гуляний. Об этом, выступая по случаю 873-летия столицы, заявил президент России Владимир Путин.