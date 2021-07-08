Путин открыл строившийся 20 лет ЦКАД

Открыто движение по заключительному участку Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (ЦКAД), которая строилась 20 лет. В церемонии принял участие президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Путин посетил центральный пункт управления дороги и запустил движение по участку, который включает развязку на пересечении ЦКAД-4 и М-5 «Урал», 25-километровый участок ЦКAД-1 от Калужского до Симферопольского шоссе и пересечение ЦКАД-5 и M-10 «Россия».

ЦКAД является первой в России дорогой с системой взимания платы «Свободный поток», которая позволяет двигаться без остановки у рамок оплаты, сообщается на сайте президента.

ЦКAД начали строить в 2014 году. Дорога протяжённостью 336 км проходит в 50 км от МКAД и соединяет 13 федеральных трасс, 18 развязок, проходит по территории Москвы и Подмосковья. Разрешённая скорость движения — 110 км в час.

Ранее сообщалось, что технология «Свободный поток» (free flow), по мнению наших законодателей, призвана решить проблему пробок перед пунктами взимания оплаты на платных автодорогах. Более того, при использовании новой технологии заметно упрощается обустройство дорог, так как отпадает необходимость выделять земельный участок и организовывать пункт взимания оплаты (toll plaza) с будками, шлагбаумами, дополнительными полосами для движения и другими элементами инфраструктуры.