Путин оценил качество проведения голосования по поправкам в Конституцию

https://static.news.ru/photo/283600b0-c1d9-11ea-8f20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин оценил организацию проведения голосования по поправкам в Конституцию. По его мнению, оно прошло по-современному качественно и на высоком уровне.

И в высшей степени демократически все было организовано. Насколько я понимаю, с минимальным количеством нарушений, — цитирует российского лидера РИА Новости.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было перенесено на 1 июля 2020 года из-за пандемии коронавируса. Изначально оно должно было пройти 22 апреля. Однако фактически проголосовать можно было с 25 июня. В качестве вариантов ответов для россиян было предложено: «Да» или «Нет».

Список изменений состоял из нескольких сотен предложений. В частности, было предложено закрепить понятие традиционного брака, особый статус русского языка, социальные гарантии и другие изменения. По результатам обработки 100% бюллетеней, за поправки высказались 77,92%, против изменений — 21,27%.

NEWS.ru писал ранее, что 3 июля 2020 года президент России подписал указ о внесении поправок в Конституцию России. Они вступили в силу с 4 июля 2020 года.