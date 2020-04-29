Путин оценил донорство в условиях пандемии

https://static.news.ru/photo/65c0c53c-8ae3-11ea-9d2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин назвал чрезвычайно востребованным продолжение донорства крови в условиях эпидемии.

Путин заявил, что в своё время его потрясла история о том, как в блокадном Ленинграде жители массово, тоннами, сдавали кровь, которая отправлялась затем на фронт. Об этом он сказал участниками общероссийской акции «МыВместе» при общении в режиме видеоконференции.

Я думаю, что и сегодня в наших условиях, конечно, эта благородная деятельность чрезвычайно востребована, — цитирует его ТАСС.

Президент поддержал призыв продолжать донорскую миссию даже в непростых нынешних условиях.

Ранее NEWS.ru писал, что донорам крови с антителами на COVID-19 столичные власти введут выплаты: за каждые 150 мл плазмы — 1250 рублей, за 600 мл — 5000 рублей. Первые процедуры переливания плазмы в Москве были проведены на прошлой неделе. Эксперты утверждают, что антитела, которые содержатся в крови переболевших коронавирусом людей, помогают справиться с инфекцией.