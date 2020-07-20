Путин объявил о переносе международного юридического форума в Петербурге

https://static.news.ru/photo/0527c350-c9be-11ea-94d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: St. Petersburg International Legal Forum/facebook.com

X Петербургский международный юридический форум пройдёт 18–22 мая 2021 года. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин.

Внести в распоряжение президента РФ от 4 ноября 2019 г. № 372 "О проведении Петербургского международного юридического форума" следующие изменения: в пункте 1 слова "19–23 мая 2020 г." заменить словами "18−22 мая 2021 г.", — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Петербургский международный юридический форум основан в 2011 году. За это время он стал одним из основных площадок для налаживания международных связей и заключения ключевых дипломатических договорённостей. В 2018 году это мероприятие объединило свыше 4,5 тыс. участников. Впервые на форуме собрались представители из рекордного количества стран со всех континентов — 90 стран.

Изначально форум должен был пройти в Северной столице с 19 по 23 мая 2020 года, писал NEWS.ru.