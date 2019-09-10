Глава РФ Владимир Путин назначил государственного советника юстиции 2-го класса Дениса Попова на должность прокурора Москвы. Он возглавит надзорное ведомство на следующие пять лет.
До перевода в мегаполис чиновник возглавлял прокуратуру Республики Дагестан, говорится на сайте
Ранее News.ru сообщал, что Путин внёс на рассмотрение парламента Крыма три кандидатуры на пост главы региона. Лидер предложил в качестве претендентов действующего руководителя Сергея Аксёнова, депутата Госдумы от фракции ЛДПР Павла Шперова, а также первого секретаря крымского рескома КПРФ Сергея Богатыренко.