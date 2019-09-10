https://static.news.ru/photo/b592a212-d3cb-11e9-9b4a-fa163e074e61_660.jpg Денис Попов Фото: Пресс-служба Мосгордумы/РИА Новости

Глава РФ Владимир Путин назначил государственного советника юстиции 2-го класса Дениса Попова на должность прокурора Москвы. Он возглавит надзорное ведомство на следующие пять лет.

До перевода в мегаполис чиновник возглавлял прокуратуру Республики Дагестан, говорится на сайте Генпрокуратуры России . За хорошую службу он многократно поощрялся, награждён орденом Мужества, именным оружием.

Ранее News.ru сообщал, что Путин внёс на рассмотрение парламента Крыма три кандидатуры на пост главы региона. Лидер предложил в качестве претендентов действующего руководителя Сергея Аксёнова, депутата Госдумы от фракции ЛДПР Павла Шперова, а также первого секретаря крымского рескома КПРФ Сергея Богатыренко.