Денис Попов Денис Попов Фото: Пресс-служба Мосгордумы/РИА Новости

Глава РФ Владимир Путин назначил государственного советника юстиции 2-го класса Дениса Попова на должность прокурора Москвы. Он возглавит надзорное ведомство на следующие пять лет.

До перевода в мегаполис чиновник возглавлял прокуратуру Республики Дагестан, говорится на сайте Генпрокуратуры России. За хорошую службу он многократно поощрялся, награждён орденом Мужества, именным оружием.

Ранее News.ru сообщал, что Путин внёс на рассмотрение парламента Крыма три кандидатуры на пост главы региона. Лидер предложил в качестве претендентов действующего руководителя Сергея Аксёнова, депутата Госдумы от фракции ЛДПР Павла Шперова, а также первого секретаря крымского рескома КПРФ Сергея Богатыренко.

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