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Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Вашингтон раскручивает новую «шпионскую историю» в поддержку стареющей версии о «вмешательстве» Москвы в выборы президента США в 2016 году.

Сенатор отметил, что «как обычно, застрельщиками выступают CNN и New York Times». Эти СМИ, по его словам, рассказывают о неком человеке, работавшем «непонятно кем», но при этом якобы всё и...