Президент РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение парламент Крыма три кандидатуры на пост главы региона.
Российский лидер предложил в качестве кандидатов действующего главу Крыма Сергея Аксёнова, депутата Госдумы от фракции ЛДПР Павла Шперова, а также первого секретаря крымского рескома КПРФ Сергея Богатыренко, сообщил журналистам 10 сентября председатель республиканского парламента Владимир Константинов.
Ранее News.ru писал, что Владимир Путин внёс в парламент Ингушетии три кандидатуры на пост главы республики: врио главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, депутата горсовета Назрани Урусхана Евлоева и старшего территориального специалиста ПАО «Вымпел-Коммуникации» Магомеда Зурабова.