https://static.news.ru/photo/4d7ccbcc-c7fe-11e9-9e50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Три кандидатуры на пост главы Ингушетии внёс в парламент республики для их рассмотрения президент России Владимир Путин. Депутаты определятся с решением 8 сентября.

Кроме врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, глава государства внёс на рассмотрение парламентариев Народного собрания республики депутата горсовета Назрани Урусхана Евлоева и старшего территориального специалиста ПАО «Вымпел-Коммуникации» Магомеда Зурабова, говорится на сайте республиканского парламента .

Главу Ингушетии выбирают депутаты из числа кандидатур, внесённых президентом по представлению партий, представленных в Госдуме, а также в заксобрании региона.

Выборы в Ингушетии пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Как писал News.ru, ранее председатель правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев подал заявление об отставке по собственному желанию. Чиновник занимал этот пост с сентября 2018 года.