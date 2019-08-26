Три кандидатуры на пост главы Ингушетии внёс в парламент республики для их рассмотрения президент России Владимир Путин. Депутаты определятся с решением 8 сентября.
Кроме врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, глава государства внёс на рассмотрение парламентариев Народного собрания республики депутата горсовета Назрани Урусхана Евлоева и старшего территориального специалиста ПАО «Вымпел-Коммуникации» Магомеда Зурабова, говорится на
Главу Ингушетии выбирают депутаты из числа кандидатур, внесённых президентом по представлению партий, представленных в Госдуме, а также в заксобрании региона.
Выборы в Ингушетии пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Как писал News.ru, ранее председатель правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев подал заявление об отставке по собственному желанию. Чиновник занимал этот пост с сентября 2018 года.