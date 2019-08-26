Председатель правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев подал заявление об отставке по собственному желанию. Чиновник занимал этот пост с сентября 2018 года.
Да, он написал заявление (об отставке — ред.), — цитирует
РИА Новостипресс-службу правительства региона.
О своём решении чиновник заявил, по информации представителя республиканского правительства, Евлоев во время заседания кабмина.
Ранее News.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал 26 августа текущего года указ об освобождении Александра Яковенко от должности посла РФ в Великобритании.