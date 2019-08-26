Фото: ingush.er.ru

Житель Уфы под давлением соседей и местной администрации был вынужден убрать со своего участка крест, поставленный в память о сыне.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Сын Владимира Тагаева погиб 14 лет назад в пожаре. Скорбящий отец поставил на своём личном участке православный крест. Также Тагаев утверждал, что погибший ребёнок похоронен...