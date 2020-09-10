Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» главу РАН

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
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Сергеев возглавляет РАН с сентября 2017 года. Он является лауреатом Госпремии РФ в области науки и техники за работы по оптической томографии биотканей, премии правительства РФ за работы по созданию петаваттного лазерного комплекса, а также премии Грубера по космологии и международной медали «За вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий». Кроме того, учёный награждён орденом Почёта за достижения в области создания компонентов и устройств для мощных лазерных комплексов.
Ранее NEWS.ru писал, что Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени ректора МГИМО Анатолия Торкунова.
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