Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» главу РАН

https://static.news.ru/photo/63f95e8a-f36b-11ea-bf1e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Александр Сергеев Фото: kremlin.ru

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В нём говорится, что академик отмечен орденом «за большой вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную деятельность».

Сергеев возглавляет РАН с сентября 2017 года. Он является лауреатом Госпремии РФ в области науки и техники за работы по оптической томографии биотканей, премии правительства РФ за работы по созданию петаваттного лазерного комплекса, а также премии Грубера по космологии и международной медали «За вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий». Кроме того, учёный награждён орденом Почёта за достижения в области создания компонентов и устройств для мощных лазерных комплексов.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени ректора МГИМО Анатолия Торкунова.