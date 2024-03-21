Пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25» с российско-белорусско-американским экипажем к МКС отменен, следует из трансляции Роскосмоса. Старт планировался с космодрома Байконур, в основной экипаж вошли российский космонавт Олег Новицкий, астронавт NASA Трейси Дайсон и белорусский космонавт Марина Василевская.