Российский сенатор Алексей Пушков осудил современный футбол и его правила. Свою позицию он изложил в Telegram-канале.

Сенатор отметил , что в настоящее время пересматриваются многие спортивные правила. Так, Олимпийский комитет утвердил правила, согласно которым мужчины-трансгендеры могут быть включены в национальные женские сборные.

Как вам такое правило? Нравится? То ли ещё будет. Многие взвоют от этих правил — женщины-спортсменки в США уже воют и подают в суды. Но это же «правила», — написал Пушков.

Отдельно он коснулся темы футбола. По словам политика, нынешний «электронный» футбол с системой просмотров видеоповторов и с «вычислением линейкой очередного офсайда» лишает игру красоты.

Надеюсь, их отменят как неадекватные, — резюмировал Пушков.

Ранее Пушков не увидел вины экс-полицейского Дерека Шовина в гибели афроамериканца Джорджа Флойда в США и назвал вынесенный ему приговор частью порочной либеральной доктрины.