Российский сенатор Алексей Пушков осудил современный футбол и его правила. Свою позицию он изложил в Telegram-канале.
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Как вам такое правило? Нравится? То ли ещё будет. Многие взвоют от этих правил — женщины-спортсменки в США уже воют и подают в суды. Но это же «правила», — написал Пушков.
Отдельно он коснулся темы футбола. По словам политика, нынешний «электронный» футбол с системой просмотров видеоповторов и с «вычислением линейкой очередного офсайда» лишает игру красоты.
Надеюсь, их отменят как неадекватные, — резюмировал Пушков.
Ранее Пушков не увидел вины экс-полицейского Дерека Шовина в гибели афроамериканца Джорджа Флойда в США и назвал вынесенный ему приговор частью порочной либеральной доктрины.