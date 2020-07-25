Пушкина назвала безграмотной и неадекватной автора жалобы на сериал «Чики»

https://static.news.ru/photo/55ea6164-cf57-11ea-be97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Оксана Пушкина/twitter.com

Депутат Государственной думы Оксана Пушкина считает, что общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец не является реальным членом института омбудсменов по правам человека в России. Об этом она заявила в своём паблике в Telegram.

По мнению парламентария, «общественный уполномоченный — это самоназвание, такое же, как называть себя Наполеоном в специализированном медицинском учреждении».

Направленное в полицию и Роскомнадзор заявление — абсолютно безграмотная, юридически ничтожная бумажка, написанная человеком, который не знает ни русского языка, ни российских законов и не дружит со здравым смыслом, — отметила Пушкина.

Кроме того, Пушкина считает, что авторы сериала, наоборот, привлекают внимание к реальным проблемам и реальным людям, «отбирая эту повестку у самозванцев и мракобесов».

Ольга Баранец направила жалобу в МВД и Роскомнадзор из-за российского сериала «Чики», вышедшего в онлайн-прокате.

Баранец требует привлечь к ответственности владельцев сервиса more.tv, на котором сериал доступен к просмотру. Общественница подчёркивает, что в сериале «уделено много внимания гомосексуальности несовершеннолетнего ребёнка», сына одной из героинь. Позднее в компании more.tv ответили на обвинения.

Как писал NEWS.ru, ранее американский актёр Стивен Томас Окснер, который сыграл в сериале «Чики» отца переодевавшегося в девочку мальчика, ответил на обвинения.