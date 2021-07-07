Пульмонолог объяснил, как можно привить 80% россиян

Поручение премьера Михаила Мишустина по доведению коллективного иммунитета россиян до уровня 80–90% — это правильное решение. При нынешних темпах вакцинации этих показателей реально достичь примерно за 200 дней. Об этом NEWS.ru рассказал врач-пульмонолог Василий Штабницкий.

Абсолютно согласен с Мишустиным в том плане, что коллективный иммунитет и уровень иммунизации должны быть на уровне не ниже 80% <...>. Насколько мне известно, сейчас скорость вакцинации выросла и мы делаем около полумиллиона вакцин в сутки. Соответственно, если мы на этой скорости будем оставаться, то [достижение обозначенного показателя] займёт порядка 200 дней. Достаточно долго, на мой взгляд. Скорость вакцинации должна быть увеличена, — отметил медик.

По мнению Штабницкого, достичь данного показателя можно, проводя только добровольную вакцинацию, а не принудительную, потому что чем больше будет негатива, тем больше и сопротивления.

Надо искать какие-то позитивные способы стимулирования (идея с лотереей, например, неплохая) и на личном опыте показывать саму вакцинацию, демонстрируя свой пример гражданской ответственности. Естественно, это должны делать врачи, публичные люди и чиновники, — полагает пульмонолог.

Отдельной проблемой врач считает «достаточно большое сопротивление» прививкам в России и достаточно низкий уровень вакцинированности населения в целом. Это создаёт препятствие для достижения коллективного иммунитета, в отличие от Израиля, Европы или США, где люди «активно вакцинируются и знают, что это необходимо».

Кроме этого, Василий Штабницкий обращает внимание на то, что достичь уровня иммунизации, обозначенного Михаилом Мишустиным, будет непросто, поскольку вакцинация против COVID-19 запрещена людям моложе 18 лет, которых более 22% населения.

Как я понимаю, имеется в виду вакцинация 80-90% от той группы, которой она разрешена. Пока что вакцинация детей от коронавируса у нас не разрешена, и если мы, допустим, привьём 100% взрослых, то достичь 80% от всего населения в этом случае не получится, — подчёркивает врач.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации населения России от коронавируса. Он потребовал довести коллективный иммунитет до уровня 80–90%. До этого эксперты отмечали, что для победы над коронавирусом необходимо привить 60% россиян. Первоначально предполагалось достичь этого уровня к осени, однако, по расчётам Кремля, при сегодняшних темпах вакцинации к указанному сроку будут привиты лишь 24% россиян.