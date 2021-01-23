Пугачёва подписалась на Навального в Instagram

https://static.news.ru/photo/3204cd1c-5d81-11eb-a315-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Алла Пугачёва подписалась в Instagram на оппозиционера Алексея Навального и отписалась от своего бывшего мужа Филиппа Киркорова. Первой перемены в её подписках заметила телеведущая Ксения Собчак.

Алла Пугачёва подписалась на Навального и отписалась от Киркорова. Вот тебе, бабка, и Юрьев день, — прокомментировала Собчак это событие в своём Telegram-канале, опубликовав скриншоты аккаунта Пугачёвой.

Как писал NEWS.ru, жена Алексея Навального Юлия обратилась через Instagram к мужу со словами поддержки, когда тот находился в химкинском ОВД. Она написала, что нет вещи, с которой бы они не справились. Также она выразила уверенность, что «всё обязательно будет хорошо». Подписчики, в свою очередь, поддержали и Юлию, пожелав ей сил и терпения.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января. В аэропорту Шереметьево он был задержан сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН по Москве за многократные нарушения испытательного срока. Навальный был осуждён условно и с 29 декабря 2020 года находится в розыске.

29 января Симоновский суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСИН по замене наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше». До решения суда он будет находиться под стражей.

Навальный был приговорён к трём годам шести месяцам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей по статьям «Мошенничество» и «Легализация денежных средств». Ему был назначен испытательный срок на пять лет, а 4 августа 2017 года его продлили на год.