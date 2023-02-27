«Публиковал трезвые тексты»: Кагарлицкий о последнем разговоре с Павловским Социолог Кагарлицкий раскрыл детали последнего разговора с Павловским

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Политолог Глеб Павловский

Российский политолог Глеб Павловский был неконституционно настроен к советской власти и стал инициатором создания Клуба социальных инициатив, это был один из первых проектов нового перестроечного гражданского общества еще в СССР, рассказал NEWS.ru социолог и близкий друг Павловского Борис Кагарлицкий (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он рассказал, что познакомился с Павловским в самом начале перестройки, когда оба еще числились полудиссидентами. В последний раз Кагарлицкий разговаривал со своим другом два года назад, чтобы обсудить один из его текстов.

Глеб всегда был человеком, который был настроен неконституционно к советским властям. Это меня сближало с ним. Тогда мы вместе участвовали в создании Клуба социальных инициатив, который был одним из первых проектов нового перестроечного гражданского общества еще в советское время. Глеб сыграл большую роль в этом, у него быстро наладились связи в официальных кругах, что позволило это дело быстро легализовать, хотя проблемы были все время. Границы дозволенного были очень размыты и надо сказать, что Павловский просто великолепно ходил по этой неразмеченной территории. Надо отдать ему должное: он делал это виртуозно. Потом наши траектории разошлись, мы периодически сталкивались, но близко уже не взаимодействовали, — отметил Кагарлицкий.

Социолог признался, что дальнейшая деятельность Павловского вызывала у него вопросы. По мнению Кагарлицкого, «Фонд эффективной политики» занимался вредной деятельностью, потому что «создавал культуру тотального политического цинизма, которая совмещалась с профессионализмом». В то же время он признал, что из этой организации вышло много политтехнологов и политологов.

Я считаю, что в этом случае Глеб, как в «Звездных войнах», выбрал темную сторону силы. После конца ФЭП он стал мне больше нравиться, потому что стал публиковать очень трезвые, точные и критические тексты, анализирующие политическую ситуацию. Я с удовольствием их читал. Несколько раз мы перезванивались и, как всегда говорится в таких случаях, надо повидаться, но не вышло, а потом он заболел,— сказал Кагарлицкий.

Он вспомнил, что в последний раз виделся с Павловским десять лет назад.

В последний раз разговаривал с ним два года назад. Он написал какой-то текст. Я позвонил, потому что он мне очень понравился, — признался Кагарлицкий.

Основатель «Фонда эффективной политики» Глеб Павловский умер на 72-м году жизни, он долгое время страдал от тяжелой болезни. В 1995 году он основал «Фонд эффективной политики», который позднее занимался кампанией будущего президента России Владимира Путина. В 2004 году Павловский был занят в предвыборном штабе украинского политика Виктора Януковича. С 2005 по 2008 год он вел передачу «Реальная политика» на телеканале НТВ.