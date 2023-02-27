Скончался политолог Павловский

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Политолог Глеб Павловский

Российский политолог, основатель «Фонда эффективной политики» Глеб Павловский умер на 72-м году жизни, рассказал «Ведомостям» его друг — завкафедрой местного самоуправления НИУ ВШЭ Симон Кордонский. По его словам, мужчина долгое время страдал от тяжелой болезни.

Информацию о смерти политолога Павловского подтвердил также галерист Марат Гельман (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена).

Глеб Павловский — известный российский политолог и журналист. С 1991 по 1992 год он был зампредом издательского дома «Коммерсант». В 1995 году он основал «Фонд эффективной политики», который позднее занимался кампанией будущего президента России Владимира Путина. В 2004 году Павловский был занят в предвыборном штабе украинского политика Виктора Януковича. С 2005 по 2008 год он вел передачу «Реальная политика» на телеканале НТВ.

В 2021 году политолог Павловский принял участие в оппозиционном «Марше миллионов» на Болотной площади в Москве. За год до этого администрация президента России расторгла контракт с его «Фондом эффективной политики». Позднее Павловский стал приверженцем либеральных политических взглядов.

3 января в возрасте 71 года скончался российский политолог и востоковед Алексей Малашенко.