На 72-м году жизни скончался политолог Малашенко

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Алексей Малашенко

Российский политолог и востоковед Алексей Малашенко скончался в возрасте 71 года, об этом сообщил в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) его друг, политолог Аркадий Дубнов. Причину смерти он не назвал.

Алексей Малашенко умер. Сегодня. Скоропостижно. Блестящий ученый, выдающийся исламовед, порядочный человек, просто друг... Ошеломительно и горько. Наташа, Маша, Антон, невыносимо пережить это. Прости, Леша... — написал он.

Малашенко считался одним их ведущих российских специалистов по вопросам ислама. За всю свою карьеру он написал 18 книг на русском, английском, французском и арабском языках. С октября 2016 года был руководителем научных исследований института «Диалог цивилизаций».

В ночь на 13 декабря бывший депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Мусатов скончался на 73-м году жизни. По словам членов фракции, политик долгое время страдал от тяжелой болезни.

В октябре 2022 года после тяжелой болезни умер журналист телеканала «Россия 1» Олег Пакшин. Ему было 39 лет. По информации коллег журналиста, последние три года он боролся с онкологическим заболеванием.