Публицист Понасенков ответил историку Соколову на обвинения в гибели Ещенко

https://static.news.ru/photo/51df1970-c6a1-11ea-b43c-fa163e074e61_660.jpg Евгений Понасенков Фото: Ponasenkov/facebook.com

Бывший доцент Олег Соколов, подозреваемый в убийстве своей студентки и сожительницы Анастасии Ещенко, обвинил в инциденте публициста Евгения Понасенкова. По словам фигуранта, недоброжелатель организовал травлю историка, после чего у Соколова сдали нервы. Однако писатель уверен — печально известный историк всё переврал.

Что касается травли, то здесь всё перевёрнуто, потому что травля началась с его стороны. Я молодой человек без ресурса, а за ним — настоящая армия, СПбГУ, его защищали различные адвокаты — за ним дикие, чудовищные ресурсы, — цитирует Понасенкова телеканал «360».

По его словам, историк начал публиковать «хамские ролики» про его литературные работы и постоянно оскорблял его в Сети. Понасенков считает, что Соколова наказала судьба за поступки.

Он по своей натуре убийца — был осуждён за гибель человека в 80-е годы, ещё до моего рождения. В 2008 году он уже избивал свою сожительницу, — добавил публицист.

Трагедия произошла в 2019 году: 9 ноября спасатели выехали на вызов к реке Мойке в Санкт-Петербурге. В МЧС позвонил таксист и сообщил о барахтающемся в воде человеке. Им оказался известный историк, преподаватель Петербургского университета. Мужчину достали и отправили в больницу. В рюкзаке спасённого обнаружили страшную находку — отрезанные женские руки. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в квартире преподавателя нашли частично расчленённое женское тело и голову.

Оказалось, что труп принадлежит его выпускнице, 24-летней Анастасии Ещенко. По словам знакомых, они начали встречаться, ещё когда девушка училась на третьем курсе. Соколова обвинили в умышленном убийстве аспирантки. Историк застрелил девушку на почве ревности, расчленил её тело и пошёл топить в Мойке, где и был схвачен полицейскими.

Позже видео ссоры историка Олега Соколова и убитой Анастасии Ещенко появилось на YouTube-канале издания «Мойка78». Запись сделана за несколько часов до убийства. По предварительным данным, видео снято на мобильный телефон самим Соколовым. На кадрах Ещенко плачет и просит оставить её в покое.

Ранее NEWS.ru писал, что военный историк Олег Вербовой рассказал о вечернике, которую устроил Олег Соколов после убийства аспирантки. По его словам, он со своим учеником Константином Кононенко были приглашены Соколовым ещё 5 ноября. Вечером 8 ноября, на следующие сутки после убийства Ещенко, Соколов их принял как ни в чём не бывало.