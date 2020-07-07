После убийства аспирантки историк Соколов принимал гостей

https://static.news.ru/photo/496f4e56-c113-11ea-8be7-fa163e074e61_660.jpg Олег Соколов Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Военный историк Олег Вербовой рассказал о вечернике, которую устроил экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов после убийства аспирантки Анастасии Ещенко.

Как сообщает «Интерфакс», Вербовой рассказал в суде, что он со своим учеником Константином Кононенко были приглашены Соколовым ещё 5 ноября. Вечером 8 ноября, на следующие сутки после убийства аспирантки Ещенко, Соколов их принял как ни в чём не бывало. Выпили коньяку, пообщались на тему Египетского похода Наполеона.

Вечер наш прошел без чего-то примечательного, ничего необычного в квартире мы не заметили, — заявил Вербовой

Однако он отметил, что Соколов выпивал меньше, чем гости. Ещенко в квартире не было.

Кроме того, Вербовой вспомнил, что ранее встречал Ещенко в квартире Соколова. По мнению свидетеля, девушка вела себя с учёным агрессивно и «командовала» им.

Также в ходе судебного заседания в четверг был допрошен сотрудник МЧС, вытаскивавший Соколова из Мойки. Он рассказал, что мужчина был в неадекватном состоянии, от него исходил запах алкоголя.

Соколова обвиняют в умышленном убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой у него были любовные отношения. Историк застрелил девушку на почве ревности, расчленил её тело и пошёл топить в Мойке, где и был схвачен полицейскими.

Как писал NEWS.ru, Соколов, убивая возлюбленную-аспирантку, выстрелил ей в глаз, стал душить и добил тремя пулями. Такие подробности жёсткой расправы 63-летнего историка над своей юной жертвой зачитала в суде прокурор.