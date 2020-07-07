После убийства аспирантки историк Соколов принимал гостей

Военный историк Олег Вербовой рассказал о вечернике, которую устроил экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов после убийства аспирантки Анастасии Ещенко.
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Вечер наш прошел без чего-то примечательного, ничего необычного в квартире мы не заметили, — заявил Вербовой
Однако он отметил, что Соколов выпивал меньше, чем гости. Ещенко в квартире не было.
Кроме того, Вербовой вспомнил, что ранее встречал Ещенко в квартире Соколова. По мнению свидетеля, девушка вела себя с учёным агрессивно и «командовала» им.
Также в ходе судебного заседания в четверг был допрошен сотрудник МЧС, вытаскивавший Соколова из Мойки. Он рассказал, что мужчина был в неадекватном состоянии, от него исходил запах алкоголя.
Соколова обвиняют в умышленном убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой у него были любовные отношения. Историк застрелил девушку на почве ревности, расчленил её тело и пошёл топить в Мойке, где и был схвачен полицейскими.
Как писал NEWS.ru, Соколов, убивая возлюбленную-аспирантку, выстрелил ей в глаз, стал душить и добил тремя пулями. Такие подробности жёсткой расправы 63-летнего историка над своей юной жертвой зачитала в суде прокурор.
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