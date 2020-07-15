Историк Соколов назвал «виновника» гибели аспирантки Ещенко

https://static.news.ru/photo/f9f9d5e6-c697-11ea-a9b4-fa163e074e61_660.jpg Олег Соколов Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, обвиняемый в убийстве и последующем расчленении своей аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко, назвал имя «настоящего виновника» гибели девушки.

По словам историка, трагедия произошла по вине публициста и «заклятого врага» Евгения Понасенкова, передаёт Life.

Так, Соколов утверждает, что Понасенков якобы устроил ему травлю, а также оказывал на него «психотравмирующее воздействие». По мнению доцента, публицист «сознательно добивался того, что произошло».

Кроме того, Олег Соколов назвал клеветой сообщения по предыдущим эпизодам агрессии в сторону молодых девушек. Речь идёт об обвинении в избиении другой студентки, произошедшем в 2018 году.

В ходе судебного заседания состоялся допрос свидетелей. Был заслушан библиотекарь Ярослав Крутелин, который с 2012 года учился с Ещенко. Также дали показания сотрудники организации, занимающейся уборкой наплавного мусора на реках и каналах Петербурга, которые нашли мешок с останками студентки.

Олега Соколова обвиняют в умышленном убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой у него были любовные отношения. Историк застрелил девушку на почве ревности, расчленил её тело и пошёл топить в Мойке, где и был схвачен полицейскими.

Ранее NEWS.ru писал, что военный историк Олег Вербовой рассказал о вечернике, которую устроил Олег Соколов после убийства аспирантки. По его словам, он со своим учеником Константином Кононенко были приглашены Соколовым ещё 5 ноября. Вечером 8 ноября, на следующие сутки после убийства Ещенко, Соколов их принял как ни в чём не бывало.