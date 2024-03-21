Психолог развеяла популярный миф об антистресс-игрушках Психолог Колосова: антистресс-игрушки не помогут при большой тревоге

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Популярные во всем мире антистресс-игрушки не помогут, если человек испытывает глубинный стресс, рассказала NEWS.ru кандидат психологических наук Светлана Колосова. По ее словам, они не помогут снять тревожность при проблемах в отношениях или болезни близкого родственника. В то же время психолог отметила, что антистресс-игрушки не приносят вреда.

Зависит от глубины стресса. Если вам наступили на ногу в транспорте, то это прекрасный повод достать антистресс-игрушку и пожамкать ее в руках. Если у вас продолжительный стресс из-за проблем в отношениях с любимым человеком, болеет кто-то из родителей, конечно, это не рабочий инструмент. В таких случаях антистресс-игрушка никак не повлияет. Вопрос качества и количества стресса в этом случае крайне значим. С другой стороны, они не приносят вреда, — сказала Колосова.

Ранее сообщалось, что во второй половине февраля — первой половине марта в России в полтора раза выросли продажи антистресс-игрушек. Согласно ему, более чем на треть увеличился спрос на БАДы, в частности на успокоительные безрецептурные средства. Продажи антистресс-игрушек в целом выросли на 53%. Среди них — кинетические игрушки, компактные массажеры, мялки, пазлы, пупырки, магниты.