Психолог рассказала, с какого возраста лучше учить детей плавать Психолог Полина посоветовала учить детей плавать с 6-7 лет

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Психолог Анжелика Полина посоветовала не торопиться с обучением ребенка плаванию. В разговоре с NEWS.ru она рассказала, что делать это следует, начиная с 6-7-летнего возраста, поскольку малыши не могут освоить сложные навыки, что повлечет неуверенность в себе.

Не спешите учить плавать ребенка. Лучше делать это с 6–7 лет. Дети младшего возраста не могут освоить сложные навыки, что повлечет в будущем лишь неуверенность в себе. Хвалите ребенка за его, казалось бы, маленькие успехи в преодолении страха. Метод поощрения работает эффективнее, чем наказания, — сказала психолог.

Она добавила, что полезно говорить ребенку: «Сегодня намного лучше, чем вчера, я в тебя верю, ты справишься». Еще психолог посоветовала почитать малышу рассказы, в которых главные герои побороли страх воды: например, «Мальчик, который не плавал» Д. Лаке или «Эдвард в глубокой воде» Р. Уэллс.

Если страх не проходит, обратитесь за помощью к детскому психологу. Фобии могут быть симптомом различных психических расстройств, — предупредила Полина.

Ранее психолог рассказала, что для того чтобы избавить ребенка от боязни погружения в воду, родителю необходимо погрузиться в ванну вместе с ним. По ее словам, изначально нужно опускать ребенка в пустую ванну и приносить ему туда игрушки. С каждым новым разом необходимо добавлять воду до тех пор, пока чадо не погрузится в нее полностью, отметила специалист.