Психолог рассказала, каким людям грозят ночные кошмары Психолог Хадарцева призвала россиян «не глушить стресс» во избежание ночных кошмаров

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Ночные кошмары чаще всего преследуют людей, подавляющих свои негативные эмоции, заявила NEWS.ru психолог Юлия Хадарцева. Кроме того, «плохие сны» иногда тревожат пациентов с травмами головного мозга, постоянно подверженных стрессу, конфликтам, «нерешённым депрессивным состояниям».

Одна из самых частых причин ночных кошмаров заключается в следующем: люди в обычной жизни глушат большое количество стресса и конфликтов, нерешённых депрессивных состояний. И они напоминают о себе в сновидениях. Когда человек засыпает, бессознательное берёт верх над сознанием и проявляет себя, — подчеркнула Хадарцева.

Для улучшения качества сна психолог посоветовала поработать со стрессом и перестать подавлять негативные эмоции: для этого подойдут вечерняя прогулка перед сном, спортивные занятия, а также здоровый образ жизни и сбалансированное питание. В борьбе с ночными кошмарами, по словам специалиста, отлично работают и дыхательные практики.

Ранее Хадарцева в беседе с NEWS.ru развеяла популярные и «пугающие» мифы о гипнозе. Она подчеркнула, что данное состояние не является наркозом. Эксперт заявила, что специалисты работают лишь «с психическим состоянием» граждан и «никакие медикаменты не используют».