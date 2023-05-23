Психолог рассказала, как улучшить внимание во время сдачи ЕГЭ Психолог Наумова: простые движения шеи помогут улучшить внимание во время ЕГЭ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время Единого государственного экзамена (ЕГЭ) важно сохранять внимание, рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, для улучшения концентрации помогут простые движения шеи или похлопывания по рукам и ногам.

Если устал и переутомился во время экзамена, чтобы сконцентрироваться, нужно повысить нейродинамику: пощипать, похлопать, погладить, понажимать свои руки и ноги. За счет этого произойдет активизация, ребенок станет более внимательным и улучшится память. Также помогут движения шеи: наклоны, из стороны в сторону. Это можно делать прямо на экзамене, — сказала Наумова.

Психолог добавила, что перед экзаменами важно себя настроить на успешную сдачу, а для этого необходимо мыслить позитивно.

Нужно верить, что я много лет занимался и все получится, в любом случае я самый счастливый и удачливый, у нас все здорово, — отметила Наумова.

Ранее психолог рассказала, что ученикам одиннадцатых классов для эффективной подготовки к ЕГЭ важно чередовать учебу и отдых. По словам Наумовой, школьникам необходимо четко распланировать время, которое необходимо тратить на каждый предмет, а после полуторачасовых занятий стоит сделать перерыв и отдохнуть.