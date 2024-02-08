Психолог рассказала, как родителям реагировать на курение подростка Психолог Золотых: подросток должен осознать свою ответственность за курение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родителям, узнавшим о курении своего ребенка-подростка, необходимо доверительно дать ему понять, что ответственность за все негативные последствия этой привычки лежит на нем самом, рассказала «Газете.Ru» семейный психолог и психоаналитик Вера Золотых. По ее словам, беседа не должна быть эмоциональной, так как в ответ на любое нападение ребенок в переходном возрасте включает защиту в виде ухода в себя или, напротив, агрессии.

Если вы узнали о курении ребенка, то стоит ему об этом честно рассказать. <...> Следует объяснить ребенку все последствия курения и возложить на него ответственность за эти действия, — предложила эксперт.

Она добавила, что чем старше ребенок, тем менее категоричной и авторитарной должна быть позиция родителей. Разговор с подростком будет более результативным, если он происходит на договорной, партнерской основе. Важно также помнить, что курящие родители, запрещая делать это ребенку, формируют у него внутриличностный конфликт, отметила психолог.

Ранее врач-онколог Андрей Пылев рассказал о научно зафиксированных случаях смертей, связанных с вейпами. Специалист уточнил, что курение может вызвать как онкологические, так и другие потенциально фатальные заболевания легких.