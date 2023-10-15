Психолог рассказала, как помочь ребенку справиться со стрессом Психолог Наумова: родители могут научить ребенка справляться со стрессом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Родителям важно научить ребенка самому справляться со стрессом и управлять своими эмоциями, рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. По словам эксперта, в таких случаях маме и папе лучше всего дать поддержку, воодушевить ребенка, меньше ругать, не запугивать и побольше хвалить.

Ребенку важно самому научиться справляться со стрессом, чтобы он понимал, что стресс — это то, как он воспринимает действительность. Если возникла сложная ситуация, важно представить это со стороны, как будто посмотреть из зрительного зала, что это происходит с кем-то другим. Тогда ситуация кажется не такой пугающей и есть готовые решения, — сказала Наумова.

Специалист добавила, что родителям важно показывать своим примером, как справляться со стрессом. Если они не стрессоустойчивые люди, дети учатся у них панике и неправильному поведению, и в таком случае стоит вместе обратиться к психологу.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк посоветовала придерживаться средиземноморской диеты, чтобы справиться со стрессом. Специалист уточнила, что в нее входит большое количество фруктов и орехов. По словам Павлюк, также в рационе должны присутствовать цельнозерновые каши и хлеб.