Родителям важно научить ребенка самому справляться со стрессом и управлять своими эмоциями, рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. По словам эксперта, в таких случаях маме и папе лучше всего дать поддержку, воодушевить ребенка, меньше ругать, не запугивать и побольше хвалить.

Ребенку важно самому научиться справляться со стрессом, чтобы он понимал, что стресс это то, как он воспринимает действительность. Если возникла сложная ситуация, важно представить это со стороны, как будто посмотреть из зрительного зала, что это происходит с кем-то другим. Тогда ситуация кажется не такой пугающей и есть готовые решения, — сказала Наумова.

Специалист добавила, что родителям важно показывать своим примером, как справляться со стрессом. Если они не стрессоустойчивые люди, дети учатся у них панике и неправильному поведению, и в таком случае стоит вместе обратиться к психологу.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк посоветовала придерживаться средиземноморской диеты, чтобы справиться со стрессом. Специалист уточнила, что в нее входит большое количество фруктов и орехов. По словам Павлюк, также в рационе должны присутствовать цельнозерновые каши и хлеб.