Названа диета, которая поможет справиться со стрессом Врач Павлюк: средиземноморская диета поможет справиться со стрессом

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Чтобы справиться со стрессом и депрессией, следует придерживаться средиземноморской диеты, посоветовала врач-диетолог Наталья Павлюк. В разговоре с «Радио 1» специалист уточнила, что в нее входит большое количество фруктов и орехов. По ее словам, также в рационе должны присутствовать цельнозерновые каши и хлеб.

Средиземноморская диета с орехами связана с благотворным влиянием при стрессе, при депрессии. Нужно, чтобы была какая-то цельнозерновая каша или хлеб, овощи, фрукты разные, грамм 30–40 орехов в день, — пояснила врач.

Многие люди, находясь в депрессии или в состоянии стресса, перестают получать удовольствие от еды. Диетолог предупредила, что это чревато перееданиями. В такой ситуации она порекомендовала заменить фастфуд на полезные продукты, а также ограничить употребление сладкого. При этом полностью отказываться от любимых блюд и сладостей не стоит — это может усугубить ситуацию, заключила Павлюк.

Психолог Анна Матари ранее посоветовала почаще гулять осенью в светлое время суток, чтобы поднять настроение и справиться с упадком сил. По ее словам, также стоит включать дома яркий желтый свет и не закрывать шторы на окнах, пока на улице светло.