Психолог рассказал, как уберечь ребёнка от педофила

Чтобы уберечь ребёнка от педофила, надо научить его определённому поведению с посторонними людьми и сделать это лучше, проигрывая разные ситуации. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный.

Как сообщил специалист, учить правильному поведению нужно с помощью конкретных действий, игр, сказок и фильмов, поскольку они больше всего эмоционально задевают и трогают ребёнка.

Только такое воспитание, в том числе воспитание взаимодействия с окружением, способно научить. Кроме того, надо учесть, что ребёнок больше всего усваивает то, что наблюдает в поведении близких ему людей. В первую очередь родителей, — сказал Северный.

Психолог также пояснил, что ребёнок часто забывает то, что ему говорят, при этом его память фиксирует игры и действия, которые он совершает сам или которые совершаются с ним. Поэтому научить его определённому поведению с посторонними людьми можно просто проигрывая с ним различные жизненные ситуации.

Ранее стало известно о пропавшей 30 июня восьмилетней школьнице из Тюмени. Её тело нашли 19 августа со следами насильственной смерти. По подозрению в убийстве ребёнка был задержан 40-летний мебельщик Виталий Бережной. В 2008–2011 годах мужчина служил помощником участкового уполномоченного милиции в районном отделе милиции в городе Нягань. Подозреваемый сознался в содеянном и дал показания. Стали также известны ужасающие подробности преступления: Бережной изнасиловал и убил школьницу, а тело спрятал в холодильник. При этом он участвовал в её поисках.