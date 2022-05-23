Психолог рассказал, как перестать заедать тревогу и стресс Психолог Жавнеров посоветовал заедать стресс менее калорийными продуктами

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Чтобы перестать активно набирать вес во время тревоги, которая часто сопровождается перееданием, следует заменить привычные продукты на более полезные и менее калорийные, заявил психолог Павел Жавнеров. По его мнению, в таком случае стоит добавить в свой рацион больше свежих овощей и медленных углеводов, а сладкое заменить на протеиновые батончики, пишет Lenta.ru.

Следуя этим рекомендациям, даже при усиленном питании вы сможете набирать вес не так интенсивно, — уточнил Жавнеров.

Он также добавил, что тревога и панические атаки по-разному влияют на пищевое поведение людей. Так, например, люди при сильном стрессе иногда и вовсе не хотят есть. В итоге они страдают от слабости, потери веса и ухудшения состояния. В таком случае Жавнеров посоветовал добавить в рацион больше сладкого, так как в нем содержится немало калорий. Во-вторых, продолжил психолог, стоит составить рацион из любимых продуктов, чтобы желание есть вернулось быстрее.

Ранее психолог Слава Донин заявил: чтобы справиться с тревожными состояниями, стоит воспользоваться методами диалектической поведенческой терапии (ДПТ). По его мнению, в первую очередь побороть паническую атаку или тревогу может помочь «заземление», при котором человек концентрируется на конкретных предметах, а не на внутренних переживаниях.