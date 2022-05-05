Психолог назвал способ побороть тревогу Психолог Донин: чтобы справиться с тревогой, надо сконцентрироваться на конкретных вещах

Фото shutterstock.com

Чтобы справиться с тревожными состояниями, стоит воспользоваться методами диалектической поведенческой терапии (ДПТ), считает психолог Слава Донин. По его мнению, в первую очередь побороть паническую атаку или тревогу может помочь «заземление», при котором человек концентрируется на конкретных предметах, а не на внутренних переживаниях, пишет Pravda.Ru.

Внимательно посмотрите вокруг и найдите: пять вещей, которые вы можете увидеть, четыре вещи, которые вы можете потрогать, три вещи, которые вы можете услышать, две вещи, которые вы можете понюхать, и одну вещь, которую вы можете попробовать на вкус, — посоветовал Донин.

Он также рассказал, как справиться с ощущением беспричинной тревоги. По мнению психолога, в таком случае важно «поймать мысль за хвост» и стать сторонним наблюдателем происходящего. При этом, отметил Донин, важно проговаривать свои мысли вслух. С помощью этой методики человек может занять «метапозицию» и оценивать происходящее со стороны, не вовлекаясь в тревожные чувства.

Ранее гештальт-терапевт Алёна Молева заявила: чтобы побороть тревожность, людям стоит руководствоваться правилом «влияй на то, на что можешь». Она отметила, что механизм тревожности в организме человека заложен для того, чтобы уберечь его от потенциальной опасности.