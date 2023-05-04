Психолог рассказал, как избавиться от боязни высоты Психолог Идзиковский: от боязни высоты избавляются постепенно, начиная с подъема на холм

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Избавляться от акрофобии (навязчивой боязни высоты) нужно постепенно, начиная с подъемов на небольшой холм или балкон первого-второго этажей, рассказал NEWS.ru психолог Евгений Идзиковский. Эксперт добавил, что во время приступов страха лучше глубоко и ровно дышать.

Попробуйте выяснить, что вызывает страх высоты, чтобы лучше подготовиться к преодолению фобии. Начните с малого. Например, с подъема на небольшой холмик или балкон на первом-втором этажах. Дышите ровно и глубоко. Когда вы чувствуете страх высоты, ваше дыхание может стать быстрым и поверхностным. Используйте визуализацию. Представьте, что вы находитесь на безопасной и комфортной высоте, — подчеркнул собеседник.

Он отметил, что процесс избавления от акрофобии требует терпения, настойчивости, занимает некоторое время. Если самостоятельно победить страх высоты не получается, лучше обратиться к специалистам, подытожил Идзиковский.

Ранее психолог Юлия Хадарцева рассказала, что каждый ребенок в возрасте от трех до семи лет переживает боязнь темноты. Эксперт объяснила, что данная фобия развивается из-за того, что «в темноте не видны предметы, а мы обычно „заземляемся“ именно через них, поскольку без них не на что опереться в пространстве», в результате чего усиливается страх перед неизвестностью. Она пояснила, что людям передалась данная фобия от предков, опасавшихся, что ночью «на них нападут и лишат жизни».