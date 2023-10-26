Россиянам объяснили, как правильно сообщить супругу о желании развестись Психолог Философ: при разводе супруги не обязаны входить в положение друг друга

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Супругам о грядущем разводе лучше говорить наедине и не устраивать из этого шоу, рассказала NEWS.ru Марина Философ. Эксперт добавила, что будущие бывшие не обязаны входить в положение друг друга и испытывать добрые чувства к экс-возлюбленному.

Стоит это делать, когда вы наедине, не стоит устраивать из этого шоу. Будьте готовы к разной реакции партнера, возможно негативной. Стороны не обязаны входить в положение друг друга, быть к лояльными или добрыми. Не надо перекладывать ответственность за разрыв на другого. Обсудите дальнейшие шаги. Проговорите о том, кто и где теперь будет жить, как вы будете разделять имущество, как разделите ответственность за ваших детей, если они есть, — отметила собеседница.

Ранее психолог Анна Завгороднева рассказала, что женатые мужчины часто используют одинаковые уловки, чтобы удержать любовниц, например, убеждают, что больше не испытывают чувств к супруге и не спят с ней в одной кровати. При этом, по словам эксперта, мужчины зачастую оправдывают себя тем, что не разводятся ради детей.

Мужчины также любят рассказывать о том, какие отношения с женой у них были раньше, и жалуются, что все чувства угасли. Они даже могут обещать любовнице развестись, но на деле такое происходит крайне редко, отметила специалист.