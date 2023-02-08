Психолог предостерегла от самолечения антидепрессантами Психолог Сулим рассказала об отложенном негативном эффекте антидепрессантов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолечение антидепрессантами может привести к отложенному негативному эффекту, который проявится только спустя время после прекращения приема, предостерегла психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим. Она объяснила, что таблетки просто заглушают эмоции, но не решают проблемы, пишет РИАМО.

У них есть даже отложенный негативный эффект, потому что человек заглушил эмоции, а проблему не решил, а когда он перестанет пить препарат — проблема никуда не делась, — пояснила эксперт.

По словам Сулим, антидепрессанты должны назначаться врачом и употреблять их необходимо под контролем специалистов. Это связано с тем, что препараты сильно воздействуют на мышление и состояние. Психолог уточнила, что антидепрессанты назначаются после тщательного сбора анамнеза. Врач учитывает то, как человек справляется с эмоциями, подвержен ли депрессиям и были ли в семье случаи психиатрических расстройств. Сулим также посоветовала разбираться в причинах появления депрессивного состояния.

Терапевт Зандан Доржиев ранее предупредил о смертельной опасности приема лекарств по совету друзей. По его словам, препараты должны подбираться врачом индивидуально, и то, что подошло одному пациенту, может негативно отразиться на здоровье другого.