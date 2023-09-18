Психолог объяснила, почему молодежь боится ответственности Психолог Красило: современное общество сделало молодежь инфантильной

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Молодежь боится ответственности из-за того, что современное общество делает людей 20–30 лет инфантильными, уверена доцент кафедры «Возрастная психология имени профессора Л. Ф. Обуховой» факультета «Психология образования» МГППУ Дарья Красило. В разговоре с KP.RU она отметила, что на сознание молодых людей влияет большое количество факторов: экономическая ситуация, многоступенчатость образования и недоступность жилья.

Весь уклад жизни в современном обществе делает молодых людей инфантильными: многоступенчатость образования, недоступность отдельного жилья, шаткость экономической ситуации, сложные отношения с родителями, — пояснила психолог.

По мнению специалиста, настоящая зрелость состоит не только из способности критически мыслить и иметь свою позицию, но и из умения принять другого человека, обуздав свой эгоизм. Красило уточнила, что взрослые люди готовы отвечать за свою жизнь и за те решения, которые принимают.

Красило отметила еще одну тенденцию среди молодежи: часто люди 20 лет чувствуют, что взрослые не способны обеспечить безопасность, а старшее поколение оказалось несостоятельным в жизни или карьере. В связи с этим появляются протестные настроения относительно тех ценностей, которые продвигают люди старше них.

Если такая протестная позиция сохраняется до 30 лет и человек, по сути дела, не преодолевает уровень развития личности подростка, конечно, это считать нормой нельзя. И это уже показатель кризиса в обществе, когда нет привлекательных примеров взрослости, — заключила психолог.

Психолог Маргарита Алексеева ранее заявила, что массовая инфантилизация населения привела к появлению большого количества взрослых людей с подростковым характером. По ее словам, эта тенденция также спровоцировала рост числа россиян, которые предпочитают жить в одиночестве.