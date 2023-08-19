Психолог объяснила резкий рост числа одиноких россиян Психолог связала рост числа одиноких россиян с проблемами взросления

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Массовая инфантилизация населения привела к тому, что в России появилось множество взрослых людей с подростковым характером, заявила NEWS.ru психолог Маргарита Алексеева. По ее словам, эта тенденция также спровоцировала рост числа россиян, которые предпочитают жить в одиночестве.

Все больше людей становятся одинокими из-за инфантилизации. Вокруг нас слишком много граждан старше 30 с подростковым характером. Процесс взросления слишком растянут. Вместо 18-20 лет, как раньше, процесс теперь длится до 25-30 лет. Молодежь живет в состоянии подросткового бунта против «взрослого общества», несмотря на финансовую независимость, работу и жилье, — рассказала Алексеева.

Она отметила, что инфантилизация влечет за собой отказ от классического образования, семьи, детей и стабильной работы. Тем временем в социальных сетях продолжают продвигать миф о «свободной жизни без обязательств перед обществом».

Усугубляет затянувшийся подростковый кризис еще и эмоциональная незрелость. Один из критериев взрослости — психологическая устойчивость в кризисных ситуациях. И это тоже имеет отношение к тенденции одиночества, — продолжила психолог.

В последнее время, как утверждает эксперт, в обществе становится все меньше людей, способных выдержать напряжение кризисов последних нескольких лет. Из-за этого психологические ресурсы людей истощаются. Их попросту не хватает на выстраивание длительных близких отношений.

Ранее сообщалось, что по итогам последней переписи населения в 2021 году было выявлено 27,6 млн домохозяйств, состоящих из одного человека, тогда как в 2010-м этот показатель зафиксировался на уровне 14 млн.