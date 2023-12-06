Психолог объяснила, почему даже подростки могут верить в Деда Мороза Психолог Бояринцева: вера в Деда Мороза позволяет продлить период детства

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

В современном мире даже подростки могут продолжать верить в Деда Мороза, это связано с желанием продлить период детства и уйти от серых будней, считает ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания психолог Анна Бояринцева. В беседе с KP.RU специалист отметила, что многим хочется сохранить «хотя бы один волшебный детский пазл».

Зачастую этот пазл именно про существование Деда Мороза. Остаться хоть немного в радостном и счастливом периоде детства, уйти от серых будней взрослой жизни — в этом может крыться секрет веры, — пояснила психолог.

Считается, что не стоит рассказывать о том, что Деда Мороза не существует, до того момента, пока ребенок сам не начнет в этом сомневаться. Бояринцева также посоветовала не разрушать детскую веру. В качестве примера она привела женщину, которая вместо этого объяснила своему ребенку, что у Деда Мороза есть помощники и любой человек может стать одним из них, если будет поддерживать тех, кто в этом нуждается. Психолог предупредила, что такая история подойдет для подросших дошкольников. В случае с подростками рекомендуется активно включать их в процесс подготовки подарков, создавая ощущение чуда.

18 ноября в России отметили день рождения Деда Мороза. На ВДНХ открылись тематические зоны, в одной из которых юных москвичей и гостей столицы встречал зимний волшебник из Великого Устюга и его внучка Снегурочка.