Психолог объяснил природу внезапных вспышек гнева Психолог Рощин: вспышки гнева говорят о наличии внутренних проблем

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Внезапные и неконтролируемые вспышки гнева к случайным людям как правило говорят о наличии каких-то внутренних проблем у того человека, который «вспылил». Об этом NEWS.ru рассказал социальный психолог Алексей Рощин. По его мнению, такое поведение может стать следствием натянутых отношений с руководством или родственниками.

Внезапные и беспричинные вспышки гнева как правило говорят о наличии каких-то внутренних проблем у того человека, который вспылил. Скорее всего, это означает скрытый тлеющий конфликт, например, с начальником, женой или тещей, который человек не может разрешить напрямую. Допустим, он не хочет ругаться с руководителем, потому что боится потерять работу, выяснять отношения с тещей, потому что будет недовольна жена, — объяснил Рощин.

В итоге, по словам психолога, человек «пытается подавить в себе гнев, но в таких случаях есть вероятность, что негатив может вырваться наружу в неподходящих обстоятельствах и окажется направлен на случайных людей и не только».

Грубо говоря, когда начальник наорал на сотрудника, тот приходит домой и пинает ни в чем не повинную псину. В психологии это называется смещенная агрессия, — добавил Алексей Рощин.

Собеседник NEWS.ru также отметил, что вспышки ярости — это «не какой-то сбой организма и не болезнь, которую надо лечить». В этой связи он не рекомендует принимать таблетки, потому что в таких случаях «как правило лекарство хуже болезни».

Лекарства могут только приглушать психические реакции, но увлечение ими приведет к проблемам более общего характера — невозможности полноценно трудиться, общаться и быть полезным членом общества, — резюмировал Рощин.

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