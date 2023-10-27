Психолог озвучила основные страхи мужчин после 40 Психолог Гулянская: мужчины после 40 лет боятся старения и отсутствия достижений

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Разнообразные страхи характерны для любых возрастов, и мужчин после 40 лет чаще всего волнуют проблемы старения и отсутствия достижений, рассказала в беседе LIFE.ru психолог Екатерина Гулянская. Среди других наиболее распространенных мужских страхов она выделила боязнь потерять себя, а также кардинально изменить свою жизнь.

Эксперт пояснила, что страх отсутствия достижений возникает на фоне подведения промежуточных жизненных итогов, которое обычно происходит в возрасте около 40 лет. Мужчина может бояться не достичь желаемого положения или потерять уже достигнутое. Также после 40 лет у многих мужчин происходит кризис среднего возраста, проявляющийся в том числе в виде страха смерти, старения, немощности, проблем в сексуальной сфере, утраты молодости и привлекательности, а если нет семьи — то и одиночества в старости.

В это время мужчины часто заводят молодых любовниц, которые удовлетворяют сразу две потребности: в признании и восхищении и потребность доказать самому себе, что «я еще молод», — рассказала психолог.

Также, по ее словам, у мужчин после 40 может возникнуть страх потери себя. Это происходит в связи с тем, что первая половина жизни была расписана довольно четко: сначала ты сын, потом школьник, потом студент, затем муж и отец, профессионал в какой-то области. Но после 40 лет этапы самоидентификации зависят только от самого мужчины.

Кроме того, многие мужчины боятся изменить жизнь после 40 лет, продолжила специалист. Например, желанию вложить все сбережения в открытие бизнеса противостоит страх потерять деньги и прогореть.

Бороться со страхами мужчинам после 40 лет можно с помощью нового увлечения или хобби, здорового образа жизни, налаживания эмоциональных связей в семье, посоветовала психолог.

Всем близким необходимо стать более терпимыми. Мужчине, в свою очередь, необходимо проявить заботу о своей семье, простить мелкие обиды, вспомнить, как сильно он любит жену и детей, — резюмировала Гулянская.

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