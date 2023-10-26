Родителям дали советы, как помочь ребенку пережить смерть питомца Психолог Наумова призвала родителей быть рядом с ребенком после смерти питомца

Фото: Shutterstock/FOTODOM

После смерти питомца родителям следует быть рядом с ребенком и поддерживать его, посоветовала психолог Наталья Наумова. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист подчеркнула, что важно доносить до детей их собственную ценность и объяснять, как правильно отпустить умершего домашнего любимца.

Очень важно осознать собственную ценность, и в этот момент рядом должны быть близкие люди, которые поддержат. Привязанность к животным — это не плохо, но родителям нужно говорить о ценности самого ребенка. Показать, как правильно отпускать умершего, — пояснила Наумова.

По ее словам, дети привязываются к своим питомцам, поэтому переживания из-за этого являются нормальной реакцией. Но если ребенку слишком трудно справиться с этой ситуацией, он постоянно безутешно плачет, то важно обратиться за помощью к специалистам. Такая реакция может привести к развитию психического расстройства, особенно у детей с низкой стрессоустойчивостью.

Телеведущая Елена Малышева ранее рассказала, что кошки и собаки несут пользу для здоровья и помогают укрепить отношения в семье. По ее словам, кошки улучшают качество сна, в то время как собаки помогают мужчинам изменить свое мировоззрение и стать более спокойными.