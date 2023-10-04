Названа польза домашних животных для здоровья и отношений в семье Малышева назвала кошек и собак полезными для улучшения сна и укрепления семьи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кошки и собаки несут пользу для здоровья и помогают укрепить отношения в семье, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, кошки улучшают качество сна, в то время как собаки помогают мужчинам изменить свое мировоззрение и стать более спокойными.

Врач-кардиолог Герман Гандельман подчеркивает, что особую пользу питомцы несут для сердечно-сосудистой системы человека. Согласно результатам научного исследования, участие в котором приняли почти 490 тысяч человек, их наличие в семье снижает риск развития болезней сердца на 20%. У людей, уже страдающих такими заболеваниями, снижается риск преждевременной смерти.

В свою очередь хирург-офтальмолог Михаил Коновалов утверждает, что кошки помогают улучшить качество сна. Это обусловлено тем, что они создают ощущение спокойствия и защищенности благодаря своей беспокойности. Люди подсознательно понимают, что кошки первыми почуют опасность, поэтому они спят крепче, заявил он. Также пользу несет мурчание кошек.

Существует несколько разновидностей белого шума: шум дождя, моря и мурчание кошек. Этот монотонный шум как ограда защищает человека от внешних воздействий, давая ему возможность заснуть, — объяснила Малышева.

Иммунолог Андрей Продеус же заявил, что собаки помогают укрепить отношения в семье и снизить уровень агрессии. Это обусловлено тем, что они нормализуют процессы в нервной системе своим присутствием в доме. При этом врач подчеркивает, что особенно полезными являются собаки крупных пород.

Россияне ранее назвали самые любимые породы собак и кошек. Согласно результатам опроса, наиболее популярными породами собак стали корги и чихуахуа, а кошек — шотландская вислоухая и британская короткошерстная.