Психолог объяснил, как не впасть в депрессию из-за упущенных возможностей Психолог Хорс посоветовал не судить себя, чтобы не впасть в депрессию из-за упущенных возможностей

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Чтобы не впасть в депрессию из-за упущенных возможностей, следует учиться относиться к этому спокойнее, пояснил руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс. В беседе с «Радио 1» он уточнил, что не надо строго судить ни себя, ни те ситуации, которые происходят с человеком. Психолог назвал инфантилизмом желание человека успевать все.

Люди грустят не потому, что оказываются в каких-то жизненных ситуациях, а потому, что считают, что эти жизненные ситуации плохие. В таком случае советую снять с себя корону Бога и не судить строго ситуации, в которые мы попадаем, — пояснил специалист.

По словам психолога, люди могут воспринимать упущенные возможности, как что-то нежелательное. Но при этом большинство часто относит подобные ситуации к категории плохих событий. В связи с этим важно понять, что у обычного человека не всегда всё получается так, как он планировал. Хорс пояснил, что чем спокойнее относиться к потерянным возможностям, тем больше можно успеть сделать. Специалист добавил, что все успевать может только всемогущее существо.

Он также подчеркнул, что иногда человеку могут мешать справляться с поставленными целями эмоциональная усталость и выгорание. Эти проблемы требуют решения: важно найти первопричину и избавиться от нее. Кроме того, психолог рекомендует грамотно распределять время между отдыхом и работой.

Психолог Мария Манина ранее объяснила, что постоянное чувство грусти и подавленности может оказаться признаком депрессии. По словам специалиста, на наличие заболевания также может указывать потеря энергии и трудность при выполнении даже простых задач.