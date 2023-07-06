Названы основные признаки депрессии Психолог Манина назвала перманентное чувство грусти одним из основных признаков депрессии

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Перманентное чувство грусти без причины и подавленности могут оказаться признаками депрессии, предупредила клинический психолог Мария Манина. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что основным симптомом также является гиперболизация даже незначительных трудностей: человек испытывает стресс от стандартных жизненных обстоятельств.

Одним из самых очевидных признаков депрессии является перманентное чувство грусти и подавленности. Большую часть дня человек находится в плохом настроении без конкретной причины и гиперболизирует даже незначительные трудности, — подчеркнула психолог.

По словам специалиста, важно обратить внимание на чувство усталости и потерю энергии. Человеку при депрессии приходится преодолевать себя, чтобы выполнить незначительное действие. Манина подчеркивает, что может возникнуть апатия и пропасть интерес к занятиям, которые раньше радовали. Кроме того, при болезни человек старается ограничить общение даже с близкими людьми.

Признаками депрессии могут оказаться отсутствие концентрации внимания и потеря способности к рациональному мышлению. Это связано с тем, что заболевание влияет на работу мозга. В первую очередь депрессия нарушает функционирование отделов, отвечающих за принятие решений и усвоение информации, пояснила психолог.

Специалист советует при обнаружении симптомов обратиться за квалифицированной помощью, а не пытаться избавиться от депрессии самостоятельно. При слабо выраженных признаках стоит направить внимание на уравновешивание своего состояния. Психолог рекомендует регулярно вести дневник настроения.

Относитесь к себе снисходительнее, не требуйте сверхусилий и хвалите себя за любое самое минимальное свершение. Важно помнить, что на пути к выздоровлению даже самые небольшие успехи имеют значение и повышают ваш уровень энергии, — заключила Манина.

Доктор медицинских наук Павел Воробьев ранее рассказал, что синдром хронической усталости может проявляться нарушением ритмов сердца, дыхания или регуляции артериального давления. По словам специалиста, несмотря на то что во всем мире этот синдром официально считается болезнью, в большинстве случаев российские врачи не признают такой диагноз.