Психолог назвала необходимой мерой проверки школьников на агрессию

Предложение правительства по исследованию школьников на агрессивность и насилие, а также увеличение числа психологов в школах является необходимой мерой для предугадывания асоциальных поступков детей. Об этом заявила NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. По её мнению, работу следует проводить не только с детьми, но и с педагогами, которые часто нарушают границы детей.

Сейчас в школах [всего] два-три психолога на большое подразделение. Работа идёт только по острым конфликтам и с детьми с особенностями здоровья. С педагогами практически никакая работа не ведётся, и они являются психологически неподготовленными, — рассказала Наумова.

По её словам, конфликты между детьми и педагогами возникают, потому что последние из лучших побуждений пытаются выстроить дисциплину и послушание, чтобы дети успешно учились, но, сами того не понимая, нарушают детские границы. Специалист добавила, что педагогам необходимо психологическое сопровождение, также следует пересмотреть систему воспитательных мер и наказаний. Она подчеркнула, что ситуация улучшиться в случае увеличения числа психологов в школе и в том случае, если они будут качественно работать.

Наумова отметила, что психологам следует уделять внимание замкнутым и излишне агрессивным детям.

Замкнутый ребёнок может никак не проявлять агрессию, но внутри у него всё кипит, и он злится. Этот ребёнок зачастую может потом через какое-то время прийти в школу с оружием, это тоже нужно предугадать и не допустить. Поэтому с ребятами неуспешными, у которых мало друзей, тоже нужно работать не только в плане развития, но и психологического состояния, узнавать, довольны ли они жизнью в школе, — рассказала эксперт.

Она считает правильным проведение анонимных опросов для того, чтобы предугадывать асоциальные поступки детей и предотвращать трагедии.

Стало известно, что правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала Минобрнауки исследовать российских школьников на агрессивность и склонность к насильственным действиям. Об этом сообщили «Известия». Отмечается, что за последние три года в России произошло 58 нападений на школы.

Ранее NEWS.ru разбирался, как на детях отражаются неврозы родителей. Известно, что если последние тревожны, раздражительны или жестоки, то их чадо, скорее всего, захочет выместить свою обиду и злость на более слабых. Эксперт убеждены, что массовая невротизация взрослых на фоне пандемии может закончиться неприятными сюрпризами и для детей.