Психолог назвала главные симптомы клаустрофобии Психолог Философ назвала симптомами клаустрофобии приступы удушья и панику в замкнутых помещениях

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Главными симптомами клаустрофобии являются паника, страх, приступы удушья, потливость, головокружение, тошнота во время пребывания в замкнутых или ограниченных помещениях, рассказала NEWS.ru. психолог Марина Философ. По ее словам, подобные приступы могут привести к физическим травмам.

Люди с клаустрофобией испытывают панические атаки, приступы удушья, потерю контроля или даже физические симптомы: потливость, сердцебиение, головокружение, тошнота, головная боль, когда они находятся в замкнутом пространстве. Эти симптомы могут привести к травмам, если человек находится в опасном месте, например, на высоте или в тесном пространстве, — подчеркнула Философ.

Она отметила, что клаустрофобия ограничивает жизнь человека, мешая выполнять ряд повседневных задач: ездить в метро, лифте, летать на авиалайнерах.

Ранее психолог Евгений Идзиковский рассказал NEWS.ru, что избавляться от акрофобии (навязчивой боязни высоты) нужно постепенно, начиная с подъемов на небольшой холм или балкон первого-второго этажей. Эксперт добавил, что во время приступов страха следует глубоко и ровно дышать.

Он отметил, что процесс избавления от акрофобии требует терпения, настойчивости и занимает некоторое время. Если самостоятельно победить страх высоты не получается, лучше обратиться к специалистам, заключил Идзиковский.