Психолог назвала главную ошибку родителей перед новым учебным годом

https://static.news.ru/photo/ca322d36-ebb3-11ea-9451-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Психолог Полина Заргарова заявила, что родители первоклассников неверно настраивают своих детей на учёбу. Мамы и папы совершают ошибку, формируя ложные ожидания у своих детей.

Родители хотят, чтобы он пошёл в школу с хорошим настроением, и не настраивают детей к тому, что будут какие-то трудности, при этом ожидают успехов в учебе, — отметила эксперт в интервью Пятому каналу.

По её словам, родители ждут мгновенного взросления от своих первоклассников. Однако семилетний ребёнок не может сразу выкинуть свои игрушки и начать корпеть над уроками. Из-за таких ошибок школьники отказываются ходить в учебные заведения.

Специалист посоветовала родителям настраивать своих дочерей и сыновей на то, что им придётся много трудиться. Только в таком случае они будут готовы к школьной нагрузке.

Ранее глава департамента администрирования и контроля Минпросвещения Тамара Романова рассказала, что около 17 миллионов школьников сядут за парты в новом учебном году. Из них чуть более одного миллиона — первоклассники.

Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что торжественные школьные линейки 1 сентября пройдут в 75 российских регионах, ещё в 10 от проведения данного мероприятия отказались. Он также отметил, что все школы страны готовы к очному обучению. При этом подчеркнул, что учебные заведения должны соблюдать требования Роспотребнадзора, писал NEWS.ru.