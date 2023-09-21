Психолог назвала безопасные для детей карточные игры Психолог Маденко: играть в карты детям лучше под присмотром взрослых

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Абсолютный вред азартных карточных игр — миф, рассказала NEWS.ru детский психолог Екатерина Маденко. Ребенка можно научить игре и в покер, и в «дурака» и в «пьяницу», и в «сто одно», в «козла», но заранее предупредить, что ставить на кон реальные деньги запрещено, подчеркнула эксперт. По ее словам, карты развивают математические способности, стратегию, логическое мышление и умение достойно принимать свое поражение.

Карты развивают не только математические способности, но также стратегию, логическое мышление. Можно научить играть и в покер, и в «пьяницу», и в «козла», и в «сто одно». Конечно, в этом случае родитель должен показать, образцовое поведение как следует, и раньше шести лет не стоит с ребенком играть в карточные игры, — добавила Маденко.

Психолог отметила, что азарт — сильная эмоция, возникающая в процессе любой деятельности. Маденко также заявила, что именно во время игры следует обратить внимание, какой уровень азарта проявляется у ребенка, когда он уже умеет играть.

У одних он (азарт. — NEWS.ru) может быть низким, у других — высоким. Говорите детям, что игры на деньги запрещены, даже если уговаривают. Объясните, что это приводит не только к нарушению закона, но и к сильным зависимостям, с которыми человек самостоятельно справиться не может. По сути, адреналиновая игла возникает так, как и любая зависимость, и неважно — игровая алкогольная или наркотическая, — подчеркнула Маденко.

Ранее Маденко рассказала NEWS.ru, что школьникам лучше тратить на «домашку» не больше трех с половиной часов, но на деле для разных возрастов нормы отличаются. При этом с первого по четвертый класс уроки лучше готовить в течение часа.