Психолог дала советы студентам и школьникам, которые хотят работать

https://static.news.ru/photo/8866454c-cbea-11ea-a9cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Клинический психолог Люция Сулейманова дала рекомендации о том, как трудоустроиться студентам и школьникам, которые хотят работать летом.

В этом юном возрасте не стоит вопрос о выборе профессии. По большей части молодёжи доступен низкоквалифицированный труд <...>. Когда школьники выбирают такую работу, у них мотивация всё-таки больше материальная, нежели получение профессиональных навыков, — привели слова психолога на портале argumenti.ru.

Люция Сулейманова рассказала, что учащимся, у которых немного опыта, не стоит рассчитывать сразу на высокооплачиваемую должность в престижном месте. В начале карьеры стоит уменьшить ожидания и рассмотреть все доступные варианты. Она отметила, что работа может принести полезный опыт.

Кроме того, психолог посоветовала, по возможности, завести трудовую книжку, тогда опыт работы будет оформлен официально и появится первая запись о трудовом стаже, что в будущем может дать положительный результат.

Молодые люди, которые занимаются предпринимательской деятельностью, могут оформить статус самозанятого. Самозанятые самостоятельно делают отчисления в Пенсионный фонд РФ. Статус можно получить с 16 лет, напомнила Люция Сулейманова.

Кроме того, психолог посоветовала не слишком увлекаться трудовой деятельностью и не забывать про отдых.

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