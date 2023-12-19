Психолог дала советы, как не потратить все деньги на новогодние подарки Психолог Малинина: перед покупкой подарков нужно определить бюджет

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Чтобы не потратить все деньги на новогодние подарки, перед их покупкой необходимо определить бюджет, посоветовала психолог Ольга Малинина. В разговоре с aif.ru специалист уточнила, что важно не выходить за его рамки. При этом не стоит покупать в качестве презента то, что не пригодится человеку.

Как уточнила специалист, если при формировании бюджета стало понятно, что денег не очень много, можно рассмотреть вариант с самодельными подарками. Главное — не ущемлять себя в базовых тратах ради других, чтобы не портить себе настроение. Кроме того, не стоит откладывать все на последний день. Из-за спешки повышается вероятность купить совсем не то, что планировалось изначально.

Также важно составить список тех, кому планируется купить подарок, пояснила Малинина. Например, если в коллективе нет традиции обмениваться подарками, достаточно выбрать презент только тем, кому действительно хочется сделать приятно. Психолог советует не брать на себя лишние обязательства.

HR-эксперт Ирина Пенина ранее посоветовала учитывать интересы коллег при выборе подарка на Новый год. Если же о хобби человека ничего не известно, стоит выбрать универсальный презент. К ним относятся книги и елочные игрушки.